Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 15:07
Uzman öğretmenlik derecesi ne zaman verilir?

Geçen sene uzman öğretmenler acaba uzmanlıkltan dolayı dereceniz ne zaman verildi pasaport çıkartıcam derecemin gelmesini bekliyorum bu senede uzman oluyorum acaba yılbaşından önce işleme sokarlar mı


Mustafax5908
Aday Memur
27 Kasım 2023 15:21
ocak 15

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
27 Kasım 2023 17:52
ocak 15 itibarı ile işlenir
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul Psikolojik Danışmanı DYK Resmi KararNeyi bekliyoruz hocam?Müdür Yardımcısı OdasıUzman öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (Açıklandı)Ek ders ücreti 100 TL olmalıÖğretmenler Gününde Dayak Yiyen 3 Öğretmen.Eskişehir - Banka promosyonuEe, hani başöğretmenlik?Haftalık 21 saat dersi olan branş öğretmeni norm fazlası olabilir mi?Adaletsiz ders dağıtımına itiraz dilekçesi için yardım.

Sözlük

Sözlük 9 böbürlenmek 1 Çilingir sofrası 1 kapadokya yeraltı şehirleri 3 adın çıkacağına canın çıksın 3 çibörek 1 Bugün olanlar 4 Gönül Dağı dizisi 1 yargı dizisi 3 arctic filmi 1

Son Haberler

Siirt'te polisleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptıİsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 15 bini geçtiİskenderun'da 4 okulda eğitime bir gün ara verildiİkinci el otomobil fiyatları yüzde 30 gerilediOkula giderken otomobilin çarptığı Buğrahan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması