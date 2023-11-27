Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 15:29
Geçici görevlendirme talebi
Haziran ayının sonunda UYAP web üzerinde bulunan cv gönder kısmından Bilgi İşlem Daire Başkanlığına geçici görevlendirme talebinde bulundum ardından sözlü mülakata girdim. Sözlü mülakatta sonuçların Eylül Ekim gibi açıklanacağı ve komisyon yoluyla bilgilendirme yapılacağı söylendi ancak şu tarihe kadar olumlu/olumsuz herhangi bir geri dönüş sağlanmadı. Bu kadar sürmesi sizce normal mi? Sonucumu öğrenebilmemin herhangi bir yolu var mı?

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