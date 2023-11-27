Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Kasım 2023 15:31
50 bin kredi çekeceğim hiç borcum yok şu an en uygunu hangi banka acaba.

hiç bir borcum yok 50 bin kredi çekmeyi düşünüyorum bir iş için lazım şu an hangi banka en uygun krediyi veriyor acaba bilgisi olan var mı hiç kredi adetim değil ama bir iş için lazım oldu.


cetek
Memur
27 Kasım 2023 15:44

Öncelikle maaş aldığınız bankaya başvurun. İnternette hangikredi vs sorgulama sitelerine de bakabilirsiniz.

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