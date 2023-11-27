geçici görevlendirme sonuç

Merhabalar. Adalet Bakanlığında Zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Haziran ayının sonunda UYAP üzerinden cv doldur kısmından Bilgi İşlem Daire Başkanlığına geçici görevlendirme talebinde bulundum ardından sözlü mülakata girdim. Sözlü mülakatta bana sonuçların Eylül Ekim gibi açıklanacağı ve sonuçların komisyon vasıtasıyla tarafıma bildirileceği söylendi fakat şu tarihe kadar herhangi bir gelişme olmadı. Sizce bu kadar sürmesi normal mi ? Sonucumu öğrenmenin bir yolu var mı? Şimdiden Teşekkür ederim cevap veren arkadaşlara.

Merhabalar. Adalet Bakanlığında Zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Haziran ayının sonunda UYAP üzerinden cv doldur kısmından Bilgi İşlem Daire Başkanlığına geçici görevlendirme talebinde bulundum ardından sözlü mülakata girdim. Sözlü mülakatta bana sonuçların Eylül Ekim gibi açıklanacağı ve sonuçların komisyon vasıtasıyla tarafıma bildirileceği söylendi fakat şu tarihe kadar herhangi bir gelişme olmadı. Sizce bu kadar sürmesi normal mi ? Sonucumu öğrenmenin bir yolu var mı? Şimdiden Teşekkür ederim cevap veren arkadaşlara.