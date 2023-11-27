Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 16:11
Güvenlik soruşturmasında babanın devam eden davasına bakılıyor mu

Merhaba arkadaşlar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına gireceğim. babamın devam eden sonuçlanmamış bir davası var fakat sicil kaydında bir şey gözükmüyor. acaba bu sorun çıkarır mı. anne babaya bakıyorlar mı. Teşekkürler.

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