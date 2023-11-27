Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


27 Kasım 2023 17:18
Akademisyenler Üzerine Y.Lisans Tez Anketi

Değerli bağlantılarım ; Yüksek Lisans tezim kapsamında 'Akademisyenler' üzerine yaptığım araştırmamı desteklemek adına Akademik Personellerin doldurmasını ve mümkünse kendi çevrelerine de yaymalarını rica ederim. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1o8-9Fiosr7VEP5R0qUOO6lZNALUnco6yfcQeOz1HyJw/edit

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