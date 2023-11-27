Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Kasım 2023 17:24
Seyyanen Zam

Çalıştığım yerde kime sorduysam ocak zammında seyyanen zam dahil edilmeyecek dendi. Umarım seyyanen zam maaş katsayısına bağlandı diyerek patlamayız..

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