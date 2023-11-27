Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 17:41
müdür vekilliği
müdürümüzün tayini çıktı kuruma geçici görevle gelen biri müdür vekilliği yapabilir mi

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