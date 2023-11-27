Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 17:56
Adaletsiz ders dağıtımına itiraz dilekçesi için yardım.

Ders programım okuldaki herkesin programına nazaran çok kötü, bu konuyu idareciler ile görüştüm değiştiremeyeceklerini söylediler, şikayet dilekçesi yazıcam, nasıl yazmalıyım, hangi belgeleri eklemeliyim, yardımcı olursanız sevinirim


Prettyhatun
Memur
27 Kasım 2023 17:58

İçeriğinde ne yazmalıyım ve hangi talepte bulunma hakkım var?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
27 Kasım 2023 19:10

Ben de olsam daha dilekçe yazmayı bile bilmeyen biri için milletin programını bozmazdım. Bu arada dilekçe, lisede edebiyat dersinde yer alan konulardan biri.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
27 Kasım 2023 19:54

Yalnız ben kimseye hakaret etmem. Bana hakaret eden olunca da bir dilekçe ile yargıya başvuruyorum. Hakaret karşılığı tazminat ve buna ilave olarak avukatıma avukatlık ücretini ödersiniz. Ben şimdiden söylemiş olayım. Uzlaşma teklif ederseniz uzlaşmayacağımı da belirteyim.


Adaletliolmak05
Aday Memur
27 Kasım 2023 20:57
dam üstünde saksağan vur beline kazmayı :)
Evlenmek Gerek, 3 saat önce

Yalnız ben kimseye hakaret etmem. Bana hakaret eden olunca da bir dilekçe ile yargıya başvuruyorum. Hakaret karşılığı tazminat ve buna ilave olarak avukatıma avukatlık ücretini ödersiniz. Ben şimdiden söylemiş olayım. Uzlaşma teklif ederseniz uzlaşmayacağımı da belirteyim.


Memleketinogretmeni
Şef
27 Kasım 2023 21:46

Yonermelikte ilgili maddeyi okuyun belirtilen çerçevede hak arayabilirsiniz

Prettyhatun, 5 saat önce

İçeriğinde ne yazmalıyım ve hangi talepte bulunma hakkım var?


baykuş123
Memur
27 Kasım 2023 22:21

Okuma yazma biliyorsunuz diye her konuya yorum yapma zorunluluğunuz.Kisi yardım istemiş varsa cevabiniz yazın yoksa susabilirsiniz.Belki kafasında bı dilekçe örneği var ama daha iyi bir sonuca ulaşmak için bilgi edinmek istemiş.Dilekce biliyorsun diye iq 1000 olmuyor birden ;)

Evlenmek Gerek, 4 saat önce

Ben de olsam daha dilekçe yazmayı bile bilmeyen biri için milletin programını bozmazdım. Bu arada dilekçe, lisede edebiyat dersinde yer alan konulardan biri.

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