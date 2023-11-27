Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 17:56
Ders programı ile ilgili yardım

Ders programım okuldaki herkesin programına nazaran çok kötü, bu konuyu idareciler ile görüştüm değiştiremeyeceklerini söylediler, şikayet dilekçesi yazıcam, nasıl yazmalıyım, hangi belgeleri eklemeliyim, yardımcı olursanız sevinirim


Prettyhatun
Memur
27 Kasım 2023 17:58

İçeriğinde ne yazmalıyım ve hangi talepte bulunma hakkım var?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
27 Kasım 2023 19:10

Ben de olsam daha dilekçe yazmayı bile bilmeyen biri için milletin programını bozmazdım. Bu arada dilekçe, lisede edebiyat dersinde yer alan konulardan biri.

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