Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 18:00
Aylıktan kesme

1/10 aylıktan kesme cezası alan 4b memurun toplam ne kadar kesintisi olur ek ödemeler ile 24 bin maaş söz konusu tskler

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