Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Kasım 2023 18:20
Anksiyete

Muvazzaf astsubayım muharip sınıfta 5senelik. bu yaşıma kadar hiç psikiyatri muayenesi olmadım. Ve ilaç kullanmadım. Ama en son girdiğim periyodik muaynede anlattığım sıkıntılarındam dolayı anksiyete bozukluğu yazdı doktor.buzamana kdr ilaç tedavi görmediğim için birşey yapamayacağını ve 1ay sonra ilaç yazacağını söyledi. 1ay istirahat verdi. Sağlık kuruluda 1ay sonra tekrar geliceksin ve PSK muaynesi olucaksın dedii. 1ay sonra ne olacak bilgisi olan var mı? Sınıfında çalışır çalışamaz yada başka ne gibi bir durum olur. Bilgi verirseniz sevinirim. Genel bilgi verirmisiniz. Kurulla konuştum doktor çalışıp çalışmayacağıma doktor karar vericek dedi.

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