Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 18:26
İkm belgeleri teslim ettikten sonra atanmak

İkm için belgeleri teslim ettim fakat henüz sözleşme imzalamadım ösym üzerinden sözleşmeli büro personeli için tercih yapmamda herhangi bir sakınca var mıdır

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