Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2023 18:29
ses ver sus
unvan değişikliği bekleyenler ne oldu?

Çok Yazılan Konular

pdc Acil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaAtanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyım663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkındaEş durumu hemşire asker eşiteşvik ücreti Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?4b sağlık personeli bedelli askerlikuniversite tds saglik bakanligi laboratuvarunvan değişikliği

Sözlük

3 numara saç 2 27 Kasım 2023 En Beğenilen Entrylerin geri gelmesi 4 cumhurbaşkanı bize allah gibi geliyor 1 Napoleon 2023 1 kuymak 1 Gönül Dağı dizisi 1 upgrade filmi 4 Dücane Cündioğlu 2 kusur 1 böbürlenmek 1

Son Haberler

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştüFenomenlerden 'Siberaklama' yöntemi: Türkiye ve Kuveyt'teki dolandırıcılık arasındaki benzerlikCHP'de 13 isim geri döndüBursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındıBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması