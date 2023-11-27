maaş haczi

merhaba arkadaşlar kolay gelsin bilenlere tecrübesi olanlara bir sorum olacaktı benim 200.000 borç vardı yasal takipte. avukatla anlaştık ödüyordum artık sıkıntı olmaya başladı ödeyemedim 100.000 kaldı avukata maaş haczine ver dedim emniyete yazı yazmışlar 5 kredi 1 kredi kartı toplam 6 dosya birinci soru emniyete 1/4 kesilsin diye sadece krediler yazılmış kredi kartı yazmamış kredi kartının ödemesi nerden kesilecek 2.sorum ayın 15inde maaşın 1/4 harici kesinti olurmu 3.sorum terör tazminatı tamamı kesilir mi i 4.sorum borç 100.000 kalmıştı şimdi 190.000 olmuş avukatla anlaşıp ödediğim 100.000 nere gitti geri alabilirmiyim 5.soru maaşın 1/4 harici kesinti olurmu olursa iptal ettirebilirmiyim şimdiden teşekkürler

merhaba arkadaşlar kolay gelsin bilenlere tecrübesi olanlara bir sorum olacaktı benim 200.000 borç vardı yasal takipte. avukatla anlaştık ödüyordum artık sıkıntı olmaya başladı ödeyemedim 100.000 kaldı avukata maaş haczine ver dedim emniyete yazı yazmışlar 5 kredi 1 kredi kartı toplam 6 dosya birinci soru emniyete 1/4 kesilsin diye sadece krediler yazılmış kredi kartı yazmamış kredi kartının ödemesi nerden kesilecek 2.sorum ayın 15inde maaşın 1/4 harici kesinti olurmu 3.sorum terör tazminatı tamamı kesilir mi i 4.sorum borç 100.000 kalmıştı şimdi 190.000 olmuş avukatla anlaşıp ödediğim 100.000 nere gitti geri alabilirmiyim 5.soru maaşın 1/4 harici kesinti olurmu olursa iptal ettirebilirmiyim şimdiden teşekkürler