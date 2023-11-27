Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 19:10
maaş haczi
merhaba arkadaşlar kolay gelsin bilenlere tecrübesi olanlara bir sorum olacaktı benim 200.000 borç vardı yasal takipte. avukatla anlaştık ödüyordum artık sıkıntı olmaya başladı ödeyemedim 100.000 kaldı avukata maaş haczine ver dedim emniyete yazı yazmışlar 5 kredi 1 kredi kartı toplam 6 dosya birinci soru emniyete 1/4 kesilsin diye sadece krediler yazılmış kredi kartı yazmamış kredi kartının ödemesi nerden kesilecek 2.sorum ayın 15inde maaşın 1/4 harici kesinti olurmu 3.sorum terör tazminatı tamamı kesilir mi i 4.sorum borç 100.000 kalmıştı şimdi 190.000 olmuş avukatla anlaşıp ödediğim 100.000 nere gitti geri alabilirmiyim 5.soru maaşın 1/4 harici kesinti olurmu olursa iptal ettirebilirmiyim şimdiden teşekkürler

Karam1453
Aday Memur
27 Kasım 2023 19:17

Maaşın 4/1 inden fazlası kesilmez bu net.İkinci olarak terör parasından kesinti olmaz.Toplam 200 binin 100 ödedim 100 kaldı demişsin ama bu tutar güncelleniyor tabi faizi var.Son olarak kredi kartı nereden kesilecek demişsin o da sıraya girecek kredilerin kesintisi bitince.


Karam1453
Aday Memur
27 Kasım 2023 19:19

Maaşımdan 4 sene aralıksız kesinti oldu.4/1 i geçmesi hiç ve operasyon tazminatını da tam aldım.

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