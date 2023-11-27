Tutanak örnekleri lazım yardım istiyorum

x ilçesinde rütbeli birisi bunlardan örnek olarak istiyor alt devre olarak bana tutanak örnekleri lazım kopyala yapıştır olarak atarsanız veya özelden çok sevinirim elinizde illaki vardır fotoğrafı çekilmiş 1)Yakalama Tutanağı 2)Olaylı yakalama tutanagi 3)Ev arama tutanağı 4)Olaylı ev arama 5)Olaylı Yakalamali ev arama 6)Telefon görüşme tutanağı 7)Araç arama tutanağı 8) Olayli araç arama tutanağı 9)Olaylı yakalamali araç arama tutanağı izinli günümüzde bile iş düşündürüyorlar pes doğrusu

x ilçesinde rütbeli birisi bunlardan örnek olarak istiyor alt devre olarak bana tutanak örnekleri lazım kopyala yapıştır olarak atarsanız veya özelden çok sevinirim elinizde illaki vardır fotoğrafı çekilmiş 1)Yakalama Tutanağı 2)Olaylı yakalama tutanagi 3)Ev arama tutanağı 4)Olaylı ev arama 5)Olaylı Yakalamali ev arama 6)Telefon görüşme tutanağı 7)Araç arama tutanağı 8) Olayli araç arama tutanağı 9)Olaylı yakalamali araç arama tutanağı izinli günümüzde bile iş düşündürüyorlar pes doğrusu