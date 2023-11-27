Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 19:11
Tutanak örnekleri lazım yardım istiyorum
x ilçesinde rütbeli birisi bunlardan örnek olarak istiyor alt devre olarak bana tutanak örnekleri lazım kopyala yapıştır olarak atarsanız veya özelden çok sevinirim elinizde illaki vardır fotoğrafı çekilmiş 1)Yakalama Tutanağı 2)Olaylı yakalama tutanagi 3)Ev arama tutanağı 4)Olaylı ev arama 5)Olaylı Yakalamali ev arama 6)Telefon görüşme tutanağı 7)Araç arama tutanağı 8) Olayli araç arama tutanağı 9)Olaylı yakalamali araç arama tutanağı izinli günümüzde bile iş düşündürüyorlar pes doğrusu

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