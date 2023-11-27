Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 19:15
C Dilimi rapor işitme kaybı

Merhabalar, işitme kaybı nedeniyle C dilimi rapor alıyorum bu raporla görev yapan arkadaşlar varmı acaba, bazı görevlerden muaf tutuluyor mu, sağlık daire bir karar mı veriyor yoksa çalışılan yere göre mi değişiyor yönetmelik çok açık değil , bilgisi olan varsa memnun olurum

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