KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 19:20
KPSS hakkında bilgi sahibi olanlar

Selamlar, yaş 26

Ekonometri okuyorum 4.sınıf, aynı zamanda önlisans Bankacılık ve Sigortacılık mezunuyum.

Okuduklarıma göre atama için en mantıklı olan İşletme bitirmekmiş.

Ben bu okulumu Açıköğretim İşletmeye mi almalıyım ? Yoksa okula devam edip, önlisanstan mı sınava girmeliyim?

Hangi seçenek ile atanmam daha kolay olur ?

Bu yaş için DHMİ ve Astsubaylık avantajı kalkmış gibi gözüküyor.

Polislik,Bilgisayar İşletmenliği veya VHKİ düşünüyorum.

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