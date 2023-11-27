Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 19:25
Tutanak tutulması görevde yükselme sınavına engel mi?

Arkadaşlar okulda hizmetliyim en son görevde yükselme sınavına girdim ve barajı geçtim daha klavuz yayınlanmadı atamalar olmadı ama okulda müdürüm benden habersiz demedigim şeyler yüzünden tutanak tutmuş bu yükselme sınavına engel olur mu


matagecen
Daire Başkanı
27 Kasım 2023 19:36

olmaz. resmi olarak soruşturma geçirsen ceza alsan vs. hani belki ama tutanakla bir şey olmaz


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 21:00

Yani şuanda ceza alicak miyim bilmiyorum bı tane öğretmen benim dediğim bir lafı değiştirerek müdüre anlatıp laf taşımış benim 2 tane şahidim var onlara söylemediğime dair ama tutanak bu gün gitti daha ne zaman beni cagirciklar ne zaman sonuçlanicak bilmiyorum o zamana kadar klavuz açıklanırsa bı sıkıntı çıkarsa diye korkuyorum

matagecen, 3 saat önce

olmaz. resmi olarak soruşturma geçirsen ceza alsan vs. hani belki ama tutanakla bir şey olmaz

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