Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 19:48
TAKİPSİZLİK KARARI ARŞİV SORUŞTURMASİNDA ÇIKARMI

İyi akşamlar herkese,ben basit yaralamadan şikayetleri karşılıklı çektiğimiz için takipsizlik aldım,Aile bakanligina atanırken güvenlik soruşturması yapıldı ve bu basit yaralama olayından ifade verdiğim için beni baya bir bekletti,sonra şikayetleri çekince takipsizlik aldım ve dosya kapandi.Sorum şu,yeni bir atamam oldu Gençlik Spor Bakanlığına kendi yaşadığım şehirde ve Aile bakanligindan feragat ettim,bana tekrardan arşiv soruşturması yapıldı ve bakanlığa gönderildi, takipsizlik kararı arşiv soruşturmasında çıkarmı,veya şuan yapılan arşiv soruşturmamda artık dosya kapandığı için birşey cikarmi.Lutfen bilgisi olan Abiler ve Ablalar yardımci olurmu,çok kafama takılıyor.Herkese iyi çalışmalar dilerim.


Ezelomer
Aday Memur
27 Kasım 2023 19:53
cikmaz diye biliyorum. sıkıntı olmaz yani
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