Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
27 Kasım 2023 20:10
Yıllık izni olan personel mazeret izni alabilir mi?
arkadaşlar yıllık izni olan bir personel mazeret izni kullanabilir mi? bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Kasım 2023 20:13
Evet alabilir. Bilinenin aksine yıllık izin ile mazeret izninin birbiri ile bağlantısı yoktur. 'Kurum amirlerinizin kabul etmesi durumunda' yıllık izniniz bulunduğu halde mazeret izni alabilirsiniz.
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