Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 20:10
geçmiş yıllara ait okulların borçlanmasının faydası varmı.
2 yıl içerisinde ödenmesi gereken tutar peşinmi taksitlemi ödeniyor

Mehmet44155
Aday Memur
27 Kasım 2023 20:16

Borclanma yaptigin her 1 yil hizmet arttigi icin emekli maasinda %1 artis yapar.Erken maassiz emekli olursun.Ileride kanun degisir de kademeli emeklilik gelirse meslek baslangicin one cekildigi icin erken emekli olabilirsin.Pesin de taksitli de odeyebilirsin.


pomemci23
Aday Memur
27 Kasım 2023 20:28
polisken GİH sınıfına geçince üniversite borçlanması yapabilirmi
Mehmet44155, 54 dk. önce

Borclanma yaptigin her 1 yil hizmet arttigi icin emekli maasinda %1 artis yapar.Erken maassiz emekli olursun.Ileride kanun degisir de kademeli emeklilik gelirse meslek baslangicin one cekildigi icin erken emekli olabilirsin.Pesin de taksitli de odeyebilirsin.


Mehmet44155
Aday Memur
27 Kasım 2023 20:32

Yapilir diye dusunuyorum.Ama okul borclanmasinda yipranma payi verilmiyor.Polis olarak gorev yaptiginiz yillara eklenir.

pomemci23, 42 dk. önce
polisken GİH sınıfına geçince üniversite borçlanması yapabilirmi
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıAtama Oyunu..2. şark iptal mi2024 yılı genel atama hakkındaEmekli tazminatı ( ikamiyesi )bim - danistay iade bilgi paylasimiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Raporlu Memuru ÇalıştırmaArdahan,Agri,igdir hakkindaOcak tahmini zamPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

cumhurbaşkanı bize allah gibi geliyor 1 upgrade filmi 4 Dücane Cündioğlu 2 abesle iştigal etmek 1 adın çıkacağına canın çıksın 3 kulak ve burun ölene kadar büyür mü 1 king kong vs godzilla 1 3 numara saç 1 yargı dizisi 3 intihar etmek 3

Son Haberler

Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu yuttuİstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldıEşsiz Ormanda Termal ve SPA keyfi 2 kişi 2 gece sadece 4500 TL!9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'deEmekli öğretmen evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması