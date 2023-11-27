Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 20:55
Tecrübeli abılerım yardımcı olur musunuz

Beş yıllık polis memuruyum Geçenlerde alkollü yaralamalı trafik kazasına karıştım karşı araçta herhangi bir yaralanma olmadı sadece maddi hasar oluştu benim aracımdakı bır kız arkadaşın arabanın bize çarpmasından dolayı kafatasında cartalk oluştu ve gözetım altında tutuldu ve taburcu oldu Şuan raporlu sıkayetı yok banada taksırlı yaralama ve trafik guvenlıgını tehlikeye sokma suçundan ıslem yapıldı abıler bu durumda Adlı ve ıdarı ne gıbı şeylerle karşılaşırım

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