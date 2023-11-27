Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 20:56
Tutanak

Okul müdürü öğretmenin haberi olmadan öğretmen hakkında tutanak tutabilir mi? Yani tutanakta o öğretmenin imzası da olması gerekiyor mu


lutt
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 21:03

kişiye baglı değişir

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