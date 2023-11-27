Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 21:01
YENİ MEMUR DİLEKÇE
1.5 yıllık memurum asalet geleli 1 ay oldu, ilçe veya il değiştirmek istiyorum geçerli bir sebep ne sunabilirim

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