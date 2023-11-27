Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2023 21:04
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Elazığ fethi sekin şehir hastanesine tayin vermeyi düşünüyorum. ortaöğretim hemşireyim. çalışan arkadaşlar döner sermaye çalışma şekli fazla mesai vs konusunda bilgilendirebilir mi? yönetim nasıl? önerir misiniz? yoksa Elazığ'daki diğer hastaneleri mi tercih etmeliyim?

Çok Yazılan Konular

pdc Atanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyımAcil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaEş durumu hemşire asker eşi663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkındateşvik ücreti Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?4b sağlık personeli bedelli askerlikuniversite tds saglik bakanligi laboratuvarunvan değişikliği

Sözlük

Hafta sonu yatmak 1 böbürlenmek 1 Çilingir sofrası 2 intihar etmek 3 3 numara saç 1 kusur 1 Bugün olanlar 3 kapadokya yeraltı şehirleri 3 arctic filmi 1 Burhan Altıntop 3

Son Haberler

Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nu yuttuİstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldıEşsiz Ormanda Termal ve SPA keyfi 2 kişi 2 gece sadece 4500 TL!9 vekile ait 11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'deEmekli öğretmen evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması