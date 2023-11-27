Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 21:06
Nöbet defterinin doldurulmasında eksik işlem yapılması sonucu tutanak tutulması.

Ben okul oncesi öğretmeniyim anaokulunda çalışıyorm. Benim nobet günümde iki öğretmen seminer için idari izinliymis idare bana bu konuda bilgi vermedi tabiki haberim olmadigi icin nobet defterine yazmadım nobet defterine iki öğretmen idari izinliydi idare nobet defterine yazmadı diye hakkımda tutanak tutmuş. Bu konuda işleyiş nedir


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
27 Kasım 2023 21:30

Nöbetçi müdür yardımcısı ne iş yapıyormuş? Bir öğretmenin derse girip girmediğini nöbetçi öğretmen takip eder ama hangi sebeple derse girmediğini nöbetçi öğretmen nereden bilecek? Göreve gelmeyen öğretmen, mazeretini nöbetçi öğretmene değil, okul idaresine bildirir.


İSHAKTOPRAK
Aday Memur
27 Kasım 2023 21:33

Nöbetçi mudur yardımcısı da imza atmış tutanağa

Evlenmek Gerek, 1 saat önce

Nöbetçi müdür yardımcısı ne iş yapıyormuş? Bir öğretmenin derse girip girmediğini nöbetçi öğretmen takip eder ama hangi sebeple derse girmediğini nöbetçi öğretmen nereden bilecek? Göreve gelmeyen öğretmen, mazeretini nöbetçi öğretmene değil, okul idaresine bildirir.


difficulties
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 21:34

Bunun için tutanak tutulmaz. İdarenizin size karşı olumsuz tutumu var.

teknik açıdan nöbetçi öğretmen olarak sınıfları dolaşmalı ve yerinde olmayan öğretmenleri nöbetçi idareciye bildirmeniz gerekiyordu. idarecinin size bu durumu bildirme sorumluluğu yok. soruşturma açılabilir. sehven unutulmuştur dersin uyarı ya da kınama alırsın en fazla. ama o idare ile işin bitmiş değil. ben olsam her şeye tutanak tutarım bu saatten sonra. tabi uğraşmak istiyorsan.

ayrıca o nasıl okul. iki tane öğretmen yok haberiniz yok. hadi idare vermedi öğretmenlerde mi vermedi. çalışılmaz o okulda. ya sizde ya okulda sorun var.


lutt
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 21:37

İdarenizin size karşı olumsuz tutumu var.


Memleketinogretmeni
Şef
27 Kasım 2023 21:42

Nöbetçi öğretmen başka bir öğretmenin derse girmediğinin farkına varmamış bile çok güzel nöbet tutmuşsunuz.Idare çok hatalı burada evet size takmışlar

difficulties, 1 saat önce

Bunun için tutanak tutulmaz. İdarenizin size karşı olumsuz tutumu var.

teknik açıdan nöbetçi öğretmen olarak sınıfları dolaşmalı ve yerinde olmayan öğretmenleri nöbetçi idareciye bildirmeniz gerekiyordu. idarecinin size bu durumu bildirme sorumluluğu yok. soruşturma açılabilir. sehven unutulmuştur dersin uyarı ya da kınama alırsın en fazla. ama o idare ile işin bitmiş değil. ben olsam her şeye tutanak tutarım bu saatten sonra. tabi uğraşmak istiyorsan.

ayrıca o nasıl okul. iki tane öğretmen yok haberiniz yok. hadi idare vermedi öğretmenlerde mi vermedi. çalışılmaz o okulda. ya sizde ya okulda sorun var.


difficulties
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 21:49

kardeş bu sebepten tutanak tutulmaz. ya nöbetini yapmıyordur nöbetini yapmıyor diye tutarsın. yapmadığı şeylerden tutarsın ama deftere yazmadı diye tutanak tutmak aptallıktır. çünkü adamlar idari izinli herhangi bir olay yok, nöbet defterine istinaden yapılan bir ödeme yok. yani hiçbir halt olmayacak yerden tutanak tutmuşlar. dediğim gibi enteresan okul ya hocamda ya okulda sorun var.

ha diğer taraftan öğretmenlerin gelmediğini fark etmeyebilirsin bu gayet normal. bizim sınıflara bakıyorsun kütüphanedeler, bakıyorsun labaratuvardalar, bakıyorsun öğrenciler sınıfta öğretmen geç haber vermiş gelmiş bulunmuşlar. zil çalınca giriyorsun içeri. kalabalık okulda fark etmeyebilirsin. ama biz daha kapıdan girerken idaremizle karşılaşırız hemen bize hocam gelmeyecekmiş hastaymış falan diye bilgi verilir. idare olmasa diğer arkadaşlar verir. onlar vermese gelmeyenler mesaj atar ben yarın yokum diye. ortada normal bişey yokki.

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Nöbetçi öğretmen başka bir öğretmenin derse girmediğinin farkına varmamış bile çok güzel nöbet tutmuşsunuz.Idare çok hatalı burada evet size takmışlar

Toplam 6 mesaj

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