Nöbet defterinin doldurulmasında eksik işlem yapılması sonucu tutanak tutulması.

Bunun için tutanak tutulmaz. İdarenizin size karşı olumsuz tutumu var.

teknik açıdan nöbetçi öğretmen olarak sınıfları dolaşmalı ve yerinde olmayan öğretmenleri nöbetçi idareciye bildirmeniz gerekiyordu. idarecinin size bu durumu bildirme sorumluluğu yok. soruşturma açılabilir. sehven unutulmuştur dersin uyarı ya da kınama alırsın en fazla. ama o idare ile işin bitmiş değil. ben olsam her şeye tutanak tutarım bu saatten sonra. tabi uğraşmak istiyorsan.

ayrıca o nasıl okul. iki tane öğretmen yok haberiniz yok. hadi idare vermedi öğretmenlerde mi vermedi. çalışılmaz o okulda. ya sizde ya okulda sorun var.