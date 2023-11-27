Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 22:02
Öğretmen müdüre gidip yalan soylemis tutanak

Geçen haftalarda okulda sevdiğim bı müdür yardimcim yeni gelen müdürle kavga etti ve istifa etti bende hizmetli memurum odamızda otururken 1 öğretmen ve 2 işkur hizmetli arkadaşla sohbet ederken dedim ki tanıdık bı milletvekili olsada müdür yardimicinin istifasını kabul etmese dedim , yanımızda ki öğretmen bunu gidip müdüre sizi milletvekili bulup görevden aldırmak istiyor demiş ben böyle bir şey demedim yanımda 2 tane kadın daha var şahit ama müdür beni yanina çağırıp sormadı bugün memur arkadaş gelip senin hakkında müdür tutanak tutmus meb'e gönderdi dedi bu durumda benim napmam gerekiyor öğretmen yalan söylüyor ve müdür bana bir şey bile sormadı ortada yalan bır tutanak var

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