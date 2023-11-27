Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 22:04
Hafta bütünlüğü ek ders

Hafta bütünlüğü durumunda Ekim ayı dyk ek dersimin maaş karşılığı olarak işlendiği ve ödenmediği Kasım ayında ise yarım kalan haftadaki bölümde dyk ek dersin eklenmediğini görüyorum bir sorun var mı yardımcı olursanız sevinirim.

Normal hafta ek ders, Ekim ayı yarım ek ders ve Kasım ayı yarım ilk hafta ders ekran görüntüsü paylaştım inceleyebilir misiniz?


Memleketinogretmeni
Şef
27 Kasım 2023 22:12

İki hafta da toplam 35 saat.Ücret dağılımı doğru


kebuter_84
Aday Memur
27 Kasım 2023 22:34

Ekim ayı son hafta 2+2 dykmaaş karşılığı yazılmış genel hesaplamayaişlenmemiş.ksım ilk haftada dayok

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