Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 22:11
Asılsız tutanak konusunda ne yapmam gerekir?

Geçen haftalarda okulda sevdiğim bı müdür yardimcim yeni gelen müdürle kavga etti ve istifa etti bende hizmetli memurum odamızda otururken 1 öğretmen ve 2 işkur hizmetli arkadaşla sohbet ederken dedim ki tanıdık bı milletvekili olsada müdür yardimicinin istifasını kabul etmese dedim , yanımızda ki öğretmen bunu gidip müdüre sizi milletvekili bulup görevden aldırmak istiyor demiş ben böyle bir şey demedim yanımda 2 tane kadın daha var şahit ama müdür beni yanina çağırıp sormadı bugün memur arkadaş gelip senin hakkında müdür tutanak tutmus meb'e gönderdi dedi bu durumda benim napmam gerekiyor öğretmen yalan söylüyor ve müdür bana bir şey bile sormadı ortada yalan bır tutanak var


difficulties
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 22:22

Buna ne diye tutanak tutabilir ki? Bu çocukları kim müdür yapıyor ya.


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 22:23

Valla hocam bilmiyorum kadın müdür bu ilk müdürlüğü oda bize geldi napcam bilmiyorum.kac senelik memurum ilk defa habersiz tutanak haberi duyuyorum

difficulties, 4 saat önce

Buna ne diye tutanak tutabilir ki? Bu çocukları kim müdür yapıyor ya.


difficulties
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 22:44

Bunun ne tutanağı olacak ki. Hangi suça istinaden tutanak tutacak. Bundan bişey çıkmaz.

Coufy, 4 saat önce

Valla hocam bilmiyorum kadın müdür bu ilk müdürlüğü oda bize geldi napcam bilmiyorum.kac senelik memurum ilk defa habersiz tutanak haberi duyuyorum


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 22:49

Bende onu anlamadım öğretmen gidiyor onu görevden aldircagimi söylüyor beni yanına bile çağırmadan haber vermeden tutanak tutup gönderiyorlar ben memurdan öğreniyorum ben neymisim ya o yüzden kaç yıldır hizmetliyim ya kendimi aldırmıyorum

difficulties, 3 saat önce

Bunun ne tutanağı olacak ki. Hangi suça istinaden tutanak tutacak. Bundan bişey çıkmaz.


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 23:16

Bir de hocam kafama takılan bı şey var tutanak için 2 kişinin imza atması gerekmiyor mu sadece öğretmen şahit gösteriliyor nasıl olabiliyor bu

difficulties, 3 saat önce

Bunun ne tutanağı olacak ki. Hangi suça istinaden tutanak tutacak. Bundan bişey çıkmaz.


Memleketinogretmeni
Şef
27 Kasım 2023 23:29

Kolay gaza gelip ortamda herkes guvenilirmiş gibi ağzınıza geleni konuşmayın.Tutanaga o üç kişiden ikisinin imza atması gerekiyor evet.Yarın müdüre gidip memur hakkımda tutanak tutulduğunu söyledi aslı var mı diye sorun.memur sizinle kafa buluyor olabilir.Tutanak tutulduysa ne yazdığını sormadan olduğu gibi söylediklerinizi anlatın.İs ortamında kimseyi kendi huzurunuz bozulacak kadar sevmeyin.ve savunmayın


konya29
Daire Başkanı
27 Kasım 2023 23:29

hocam şahidiniz varsa ve kendinizden eminseniz eğer, hiç uğraşmayın o öğretmen hakkında yalan ve iftiradan dolayı savcılığa suç duyurunda bulunun...sonrada savcılıktan aldığınız resmi yazıyı alıp,ilçe milli eğitime aynı şekilde şikayette bulunan...ama tekrar söylüyorum, kendinizden ve şahitlerinizden eminseniz..bu tarz olaylarda geri çekilmek,pasif durmak maalesef karşı tarafı güçlü yapıyor..ama siz bir irade koyarsanız ortaya ,gerçek ortaya çıkacaktır.


lpdeniz
Aday Memur
27 Kasım 2023 23:37
dedikodu
difficulties, 3 saat önce

Bunun ne tutanağı olacak ki. Hangi suça istinaden tutanak tutacak. Bundan bişey çıkmaz.


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 23:46

Neyin dedikodusu müdüre hakaret mi etmişim laf mı söylemişim

lpdeniz, 3 saat önce
dedikodu

Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 23:48

İş çıkışı memur söyler söylemez müdürü aradım ve yarın bu durumi konuşuruz dedi oda onayladi o gün yanımda duran 2 ablayida aradim şahit oluruz dedi ee o zaman bu 2. İmzayı kim atiyor ki

Memleketinogretmeni, 3 saat önce

Kolay gaza gelip ortamda herkes guvenilirmiş gibi ağzınıza geleni konuşmayın.Tutanaga o üç kişiden ikisinin imza atması gerekiyor evet.Yarın müdüre gidip memur hakkımda tutanak tutulduğunu söyledi aslı var mı diye sorun.memur sizinle kafa buluyor olabilir.Tutanak tutulduysa ne yazdığını sormadan olduğu gibi söylediklerinizi anlatın.İs ortamında kimseyi kendi huzurunuz bozulacak kadar sevmeyin.ve savunmayın


lpdeniz
Aday Memur
27 Kasım 2023 23:48
kardeş orasını bilemem, şahsın olmadığı yerde o şahsla ilgili rencide edici konuşma yapmışsan bu dedikodu ya girer. ayrıca müdürün ile gidip konuşman daha mantıklı gibi
Coufy, 2 saat önce

Neyin dedikodusu müdüre hakaret mi etmişim laf mı söylemişim


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 23:49

Ben kendimden eminim ama işte yanimdaki insanlar başlarına bişey gelir diye sonradan vazgeçerler mi diye korkmuyor değilim

konya29, 3 saat önce

hocam şahidiniz varsa ve kendinizden eminseniz eğer, hiç uğraşmayın o öğretmen hakkında yalan ve iftiradan dolayı savcılığa suç duyurunda bulunun...sonrada savcılıktan aldığınız resmi yazıyı alıp,ilçe milli eğitime aynı şekilde şikayette bulunan...ama tekrar söylüyorum, kendinizden ve şahitlerinizden eminseniz..bu tarz olaylarda geri çekilmek,pasif durmak maalesef karşı tarafı güçlü yapıyor..ama siz bir irade koyarsanız ortaya ,gerçek ortaya çıkacaktır.


Memleketinogretmeni
Şef
27 Kasım 2023 23:53

Kesin vazgeçerler mantıklı düşün

Coufy, 2 saat önce

Ben kendimden eminim ama işte yanimdaki insanlar başlarına bişey gelir diye sonradan vazgeçerler mi diye korkmuyor değilim


difficulties
Şube Müdürü
28 Kasım 2023 00:42

Yav bırak.

lpdeniz, 2 saat önce
kardeş orasını bilemem, şahsın olmadığı yerde o şahsla ilgili rencide edici konuşma yapmışsan bu dedikodu ya girer. ayrıca müdürün ile gidip konuşman daha mantıklı gibi
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