Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 22:11
Yalan tutanak napmam gerekiyor

Geçen haftalarda okulda sevdiğim bı müdür yardimcim yeni gelen müdürle kavga etti ve istifa etti bende hizmetli memurum odamızda otururken 1 öğretmen ve 2 işkur hizmetli arkadaşla sohbet ederken dedim ki tanıdık bı milletvekili olsada müdür yardimicinin istifasını kabul etmese dedim , yanımızda ki öğretmen bunu gidip müdüre sizi milletvekili bulup görevden aldırmak istiyor demiş ben böyle bir şey demedim yanımda 2 tane kadın daha var şahit ama müdür beni yanina çağırıp sormadı bugün memur arkadaş gelip senin hakkında müdür tutanak tutmus meb'e gönderdi dedi bu durumda benim napmam gerekiyor öğretmen yalan söylüyor ve müdür bana bir şey bile sormadı ortada yalan bır tutanak var


difficulties
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 22:22

Buna ne diye tutanak tutabilir ki? Bu çocukları kim müdür yapıyor ya.


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 22:23

Valla hocam bilmiyorum kadın müdür bu ilk müdürlüğü oda bize geldi napcam bilmiyorum.kac senelik memurum ilk defa habersiz tutanak haberi duyuyorum

difficulties, 30 dk. önce

Buna ne diye tutanak tutabilir ki? Bu çocukları kim müdür yapıyor ya.


difficulties
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 22:44

Bunun ne tutanağı olacak ki. Hangi suça istinaden tutanak tutacak. Bundan bişey çıkmaz.

Coufy, 29 dk. önce

Valla hocam bilmiyorum kadın müdür bu ilk müdürlüğü oda bize geldi napcam bilmiyorum.kac senelik memurum ilk defa habersiz tutanak haberi duyuyorum


Coufy
Aday Memur
27 Kasım 2023 22:49

Bende onu anlamadım öğretmen gidiyor onu görevden aldircagimi söylüyor beni yanına bile çağırmadan haber vermeden tutanak tutup gönderiyorlar ben memurdan öğreniyorum ben neymisim ya o yüzden kaç yıldır hizmetliyim ya kendimi aldırmıyorum

difficulties, 8 dk. önce

Bunun ne tutanağı olacak ki. Hangi suça istinaden tutanak tutacak. Bundan bişey çıkmaz.

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