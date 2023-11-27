KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 23:43
Sözleşmeli-Kadrolu Düz Memurluk-Mühendislik geçişleri ve puan yanması hk.

Durum 1: Mevcut puanımızla açıktan alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla sözleşmeli mühendisliğe aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 2: Mevcut puanımızla açıktan alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla kadrolu mühendisliğe aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 3: Mevcut puanımızla açıktan alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla sözleşmeli düz memurluğa aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 4: Mevcut puanımızla açıktan alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla başka bir kadrolu düz memurluğa aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 5: Mevcut puanımızla açıktan alımla sözleşmeli düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla kadrolu mühendisliğe aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 6: Mevcut puanımızla açıktan alımla sözleşmeli düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla sözleşmeli mühendisliğe aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 7: Mevcut puanımızla açıktan alımla sözleşmeli düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla kadrolu düz memurluğa aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 8: Mevcut puanımızla açıktan alımla sözleşmeli düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla başka bir sözleşmeli düz memurluğa aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 9: Mevcut puanımızla merkezi alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla sözleşmeli mühendisliğe aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 10: Mevcut puanımızla merkezi alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında açıktan alımla kadrolu mühendisliğe aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Durum 11: Mevcut puanımızla açıktan alımla kadrolu düz memurluğa atanırsak sonrasında merkezi alımla sözleşmeli düz memurluğa veya kadrolu düz memurluğa aynı puanla geçebilir miyiz, bekleme süresi ne kadar?

Başlığın ve cevapların, soru işaretlerini gidermek için faydalı olacağını düşünüyorum, cevaplarınız için teşekkürler

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