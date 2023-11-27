Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 23:43
Ücretsiz izin sonrası izin öncesi görev yapılan yerdemi başlamalı

Merhaba arkadaşlar deprem nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalmıştım. İznimi erken kesip göreve başlamak istedim. Komisyonla görüştüm dilekçe yazdım. Onlarda görevlendirme yapılana kadar beklememi söylediler. Başlamamı komisyon yaptı. Beklemeye başladım ancak aklıma takıldı. İzin öncesi çalıştığım birim başlama yapması gereklimiydi. Bir kaç gündür bekliyorum komisyonda. Bu arada izin öncesi çalıştığım birimin kadrosu dolu.


E.Kayı Han
Editor
28 Kasım 2023 00:01

Başlayışı komisyon yapacak ve sizi uygun bir birime verecek.


redb
Aday Memur
28 Kasım 2023 00:09

Uyap rol eski birimde halen açık olunca. Birde kulaktan dolma eski yere gitmen gerekti gibisinden cevaplar alınca ve komisyonda müdür olmayınca acaba yanlışmı yapıyoruz diye tedirgin olmuştum. Teşekkür ederim arkadaşım içimi rahatlattın&#128591;&#127995;

E.Kayı Han, 31 dk. önce

Başlayışı komisyon yapacak ve sizi uygun bir birime verecek.

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