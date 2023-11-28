KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Kasım 2023 00:14
Koruma ve Güvenlik Sağlık Kurulu Raporu Hakkında

Merhaba, asil olarak kazandığım koruma ve güvenlik kadrosunun talep edilen evraklarında sağlık kurulu raporunda açıklama kısmında ek olarak "vardiyalı olarak çalışabilir" ifadesini istiyor kurum. Ancak hastaneye başvurduğumda böyle bir ifade yazamayacaklarını/yazmayacaklarını söylüyorlar. Kurum yardımcı olmuyor o ifade muhakkak olacak diyor. Başka hastanelere sor diyor ama sağlık kurulu randevusu bulmak o kadar kolay değil ve diğer hastanelerinde farklı bir uygulama yapacaklarını hiç sanmıyorum. Diğer kurum alımlarında böyle bir talep görmedim. Nasıl bir yol izlemeliyim?

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