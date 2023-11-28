Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2023 01:10
gih koruma ve güvenlik sakal
gih sınıflı 4b koruma ve güvenlik 657 kılık ve kıyafet yönetmeliğince sakal bırakabilir mi, tek tip güvenlik kıyafetinde sakal bırakmakla alakalı bilgisi olan yorumlarsa sevinirim

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