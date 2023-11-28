Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Kasım 2023 01:16
Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaparken başka bir memuriyete atanmak mümkün mü ?

Açıktan iş sağlığı ve güvenliği (önlisans) okuyorum ve bölüm bitmek üzere. Şu sıralar kamu personel alımlarını özellikle üniversitelerin açtığı memur alım ilanlarını takip ediyorum gerekli şartları taşıdığım takdirde sivil memuriyete geçmeyi düşünüyorum. 2024 yılı içerisinde KPSS'ye gireceğim. Sivil memur (4/B) olmam mümkün mü ?

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