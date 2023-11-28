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Editörler : enginkrtpalex 10


28 Kasım 2023 01:34
Süper Lig Tahmin Yarışması 14. Hafta

Maç Başlangıcı: 1 Aralık 2023 Saat: 20:00

Hatay-Antalya

Karagümrük-İstanbul

Alanya-Konya

Rize- Başakşehir

Adana demir-Samsun

Pendik-Galatasaray

Kasımpaşa-Gaziantep

Trabzon-Kayseri

Ankaragücü-Beşiktaş

Fenerbahçe-Sivas

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