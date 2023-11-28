Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 01:55
Ankara İl sağlıkta çalışan özel sektör eş durumu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

12 Ocak 2021 tarihi itibari ile ebe olarak çalışmaktayım. Özel sektörde eş durumu tayini yapacağım.kadroya geçirildik fakat haklarımız 3+1 sistemine bağlı. 3.yılımın dolduğu gün (12.01.2024) dilekçemi hastaneye mi ? İl sağlığa mı teslim etmeliyim. Kurumumdan dilekçeyi ileteceksem 8-9 Ocak ta iletsem red yer miyim. Cevaplarınız için teşekkürler.

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