Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 05:06
TIBBİ SEKRETER İNTİBAK SIKINTISI

Tıbbi sekreterim. 4 yıllık bitirdikten sonra intibak dilekçesi verdim 9/2'den 9/3'e geçirerek 1 kademe atlatmışlar. 2 kademe atlatmaları gerekmiyor mu? Bunun için kanunu göstererek nasıl bir dilekçe verebilirim?


Ufuk002
Aday Memur
28 Kasım 2023 05:07

Önlisans mezunuyum lisans dilekçemi vermiştim


xLmx
Memur
28 Kasım 2023 05:21
1 düşer bende 7 3tum 6 1 oldum
Ufuk002, 15 dk. önce

Önlisans mezunuyum lisans dilekçemi vermiştim

Toplam 2 mesaj

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