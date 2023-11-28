Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 06:59
yedek subaylık sonrası yıllık izin açtırma

2022 Aralık ataması ile hemşire olarak atandım. Sağlık bakanlığında Fiili çalışmam olmadan uzun dönem askerliğe gittim. 14 Kasım'dan bu yana bakanlıkta çalışmaktayım. Askerlikte geçen süreyi saydırıp daha erken yıllık izin açtırabilir miyim.

Çok Yazılan Konular

Atanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyımAcil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaEş durumu hemşire asker eşi663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkında4b sağlık personeli bedelli askerlikTek çalışan personelin dinlenme hakkı?TIBBİ SEKRETER İNTİBAK SIKINTISIuniversite tds saglik bakanligi laboratuvarÜcretsiz izin tayinNobet saatine uymama

Sözlük

kuşak çatışması 5 böbürlenmek 1 ruh ve beden ilişkisi 1 Napoleon 2023 1 oidipus kompleksi 1 memurlar.net ücretli üyelik 7 abesle iştigal etmek 1 cumhurbaşkanı bize allah gibi geliyor 1 ayvalık tostu 1 3 numara saç 1

Son Haberler

Dilan Polat'ın 'intihar edeceği' iddiasına avukatından açıklamaEksik prime ucuz emeklilik fırsatıYasa dışı bahis pazarı 80 milyar lira81 ilde 'Çember' operasyonu: 1034 firari yakalandıÇalıntı otobüs ile Anıtkabir gezisi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması