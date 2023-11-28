Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


28 Kasım 2023 09:41
3600 düzenlemesi ne zaman olacak

Bu konuda bilgisi olan var mı


Ak sami
Aday Memur
28 Kasım 2023 11:08
İnşallah çabuk yaparlar. Sözde temmuz ayında, büyük şehirlerde çalışan memurlara kira yardımı ve 3600 yapacaklardı ama maalesef seçim bitti yine unutulduk.
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