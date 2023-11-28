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Editörler : Lanet


28 Kasım 2023 09:51
Ezan Okunuyor

Ezan okunuyor

Bali çeker iken kendinden geçerdi genç

Bir anda büyük bir rahmet deryasına tutuldu genç

O ezandı sanki Bilal Habeşi okuyordu gönlü

Doldu imanla bembeyaz nurani bir imanla doldu

Hemen hemen her ezan vakti böyle olurdu

Ve hala olduğunu söyler olgun yaşına rağmen

Bali poşeti düşer elinden, Ezanla beraber iken.

Türkçe değil dinlediği ezan gencin

Yani günümüz genci kendini saklıyor.

Adnan Menderes?e rahmet olsun Arapça ezan

Şükür Arapça ezan. şükür Arapça ezan.

Uzanan el Şâh-ı Sâki?nin eli sanki

Tamda genç çukura gider iken.

Ya kimdir Şâh-ı Sâkî yani mey dağıtanların Şâh-ı

Peygamberin dediğidir elbette bu bir namdır

Bu namı yazan benimdir

Ben yazarım yani patenti benim.

Muradım ve kalbimden mesaj attığım güzel

Bu namın sahibi olduğuna inandığım güzel

Alemlerin güzelidir alemlerden güzeldir

Yani Mey dağıtandır oda, yani Sâki?dir.

Barış Sağlam

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