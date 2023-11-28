Ezan okunuyor
Bali çeker iken kendinden geçerdi genç
Bir anda büyük bir rahmet deryasına tutuldu genç
O ezandı sanki Bilal Habeşi okuyordu gönlü
Doldu imanla bembeyaz nurani bir imanla doldu
Hemen hemen her ezan vakti böyle olurdu
Ve hala olduğunu söyler olgun yaşına rağmen
Bali poşeti düşer elinden, Ezanla beraber iken.
Türkçe değil dinlediği ezan gencin
Yani günümüz genci kendini saklıyor.
Adnan Menderes?e rahmet olsun Arapça ezan
Şükür Arapça ezan. şükür Arapça ezan.
Uzanan el Şâh-ı Sâki?nin eli sanki
Tamda genç çukura gider iken.
Ya kimdir Şâh-ı Sâkî yani mey dağıtanların Şâh-ı
Peygamberin dediğidir elbette bu bir namdır
Bu namı yazan benimdir
Ben yazarım yani patenti benim.
Muradım ve kalbimden mesaj attığım güzel
Bu namın sahibi olduğuna inandığım güzel
Alemlerin güzelidir alemlerden güzeldir
Yani Mey dağıtandır oda, yani Sâki?dir.
Barış Sağlam
Ezan okunuyor
Bali çeker iken kendinden geçerdi genç
Bir anda büyük bir rahmet deryasına tutuldu genç
O ezandı sanki Bilal Habeşi okuyordu gönlü
Doldu imanla bembeyaz nurani bir imanla doldu
Hemen hemen her ezan vakti böyle olurdu
Ve hala olduğunu söyler olgun yaşına rağmen
Bali poşeti düşer elinden, Ezanla beraber iken.
Türkçe değil dinlediği ezan gencin
Yani günümüz genci kendini saklıyor.
Adnan Menderes?e rahmet olsun Arapça ezan
Şükür Arapça ezan. şükür Arapça ezan.
Uzanan el Şâh-ı Sâki?nin eli sanki
Tamda genç çukura gider iken.
Ya kimdir Şâh-ı Sâkî yani mey dağıtanların Şâh-ı
Peygamberin dediğidir elbette bu bir namdır
Bu namı yazan benimdir
Ben yazarım yani patenti benim.
Muradım ve kalbimden mesaj attığım güzel
Bu namın sahibi olduğuna inandığım güzel
Alemlerin güzelidir alemlerden güzeldir
Yani Mey dağıtandır oda, yani Sâki?dir.
Barış Sağlam