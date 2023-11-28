Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2023 10:55
4/B li destek personelliyim lütfen çok çok acil cevap ....

değerli arkadaşlarm 4/B destek personeli olarak atandığım kursta müdürüm diyorki ara tatil yaz tatilinde felan tüm tatiller de seni camilere görevlendirecem diye ... benim sözleşmemde böyle birşey yazmıyor çalıştığı yer dışında görevlendirilemez diyor sizde beni verebilirmi camiye şuraya buraya lütfen acilen cevap verin şimdiden çok teşekkür ederim

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