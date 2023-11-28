norm fazlası yer değişikliği

bu sene başı bulunduğum okula ilçe emriyle norm fazlası olarak geldim. şimdi de bulunduğum okulun norm fazlası atamalarında 1 kişilik ihtiyaç var. ben şu an burada görev yapıyorum diye tercihlerde de burayı başa yazdığımda öncelikli olmuyorum değil mi? puan üstünlüğü var evet ama bu gibi durumlarda hali hazırdaki öğretmeni o okulda devam ettirme gibi bi ihtimal oluyor mu

bu sene başı bulunduğum okula ilçe emriyle norm fazlası olarak geldim. şimdi de bulunduğum okulun norm fazlası atamalarında 1 kişilik ihtiyaç var. ben şu an burada görev yapıyorum diye tercihlerde de burayı başa yazdığımda öncelikli olmuyorum değil mi? puan üstünlüğü var evet ama bu gibi durumlarda hali hazırdaki öğretmeni o okulda devam ettirme gibi bi ihtimal oluyor mu