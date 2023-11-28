Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 10:57
Norm fazlası yer değişikliğinde öncelik durumu var mı?

bu sene başı bulunduğum okula ilçe emriyle norm fazlası olarak geldim. şimdi de bulunduğum okulun norm fazlası atamalarında 1 kişilik ihtiyaç var. ben şu an burada görev yapıyorum diye tercihlerde de burayı başa yazdığımda öncelikli olmuyorum değil mi? puan üstünlüğü var evet ama bu gibi durumlarda hali hazırdaki öğretmeni o okulda devam ettirme gibi bi ihtimal oluyor mu


difficulties
Şube Müdürü
28 Kasım 2023 11:48

Olmuyor.


matematikçi10
Memur
28 Kasım 2023 12:10
olmuyor hocam. ilçe de sizin gibi norm fazlası olan arkadaşlardan tercih yapanlar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.
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