Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


28 Kasım 2023 11:13
Sözleşme imzalama (acil)

Merhaba arkadaşlar asil olarak kazandığım kuruma evrak teslimi yaptım atamam onaylandı ancak ben daha sonra alıma çıkan şartları daha iyi olan kuruma başvurdum ve asil olarak kazandım. Şu an evrak teslimi yaptığım yer sözleşme imzalamaya çağırıyor imzalamayıp şartları daha iyi olan kuruma gidebilir miyim. Lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim .


yeşilrussel
Aday Memur
28 Kasım 2023 11:21

Ayni unvansa gidemezsin iyi dusun


Mgmss
Aday Memur
28 Kasım 2023 11:22
birisi 4857 büro görevlisi biri 657 büro personeli
Toplam 2 mesaj

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