Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 11:20
Acilen bilen biri cevap verebilir mi? Ösym den iki defa tercih verebilir miyiz?

Çevre şehircilik bakanlığı güvenlik memuru alımı yapıyor fakat alım tarihi bugün son. Alımı ösym ile alıyor ve puana göre üniversite tercihi yaparmış gibi tercih yapabiliyoruz. Aynı zamanda şansıma sağlık bakanlığı aralık ayında alıma çıkacak. Ortopedik protez ortez mezunuyum, Ben hem Çevre ve şehircilik Bakanlığı?na ve sağlık bakanlığına ÖSYM ile tercih verebiliyor muyum? Mesela güvelinliği kazanırsam sağlık bakanlığına hemen geçebiliyor muyum? Veya güvenlikten sözleşme imzaladıktan sonra veya imzalamadan önce farketmez, sağlığa kendi bölümüme geçiş yapabiliyor muyum?

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