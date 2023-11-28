KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Kasım 2023 11:44
Öğrenciyken sözleşmeli destek personelliği 2023/7

Ortaöğretim kpss'den 88 puan aldım halihazırda üni okuyorum ve okulum bitecek gibi de durmuyor. Biraz para kazanmak istiyorum. Anadolu lisesi mezunu olduğum için sadece temizlik personeli olabiliyorum sanırım(adalet bak. basvurusunu kaçırdım) hiçbir bilgim yok konuyla ilgili. Eğer temizlik işine seçilirsem işbaşı yapmam ne zaman olur. Sadece birkaç ay çalışıp işi birakabilir miyim? Bırakırsam bir sonraki dönem tekrar tercih yapabilir miyim ya da üni sınav dönemlerinde işten izin alınabilir mi. Yardımcı olabilirseniz sevinirim nette hiçbir bilgiye ulaşamadım

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