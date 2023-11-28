Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Kasım 2023 11:54
Malulen emekliler EKPSS ye girebilir mi?
Arkadaşlar malulen emekliler EKPSS ye girebilir mi? Ben 2,5 sene önce emniyetten malulen emekli oldum.. Psikiyatriden.. Engelli raporum yok.. EKPSS ye girsem yeniden atamam yapılır mı herhangi bir kuruma? Teşekkürler..

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