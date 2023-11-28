Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 12:09
Uzmanlık sınavından muaf olanların durumu

Mebbis sayfası haricinde bir yerde muaf diye sonuç açıklaması oldu mu?


yakup_55
Şube Müdürü
28 Kasım 2023 13:17
kesin sınav sonuc listesini açıklanınca muaf olanları da açıklayacaklar diye biliyorum. beklemedeyiz.
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